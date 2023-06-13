"البترول" توضح أبرز الصناعات التى يدخل فيها "البازلت"

أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية، بأن صحراء مصر ينتشر بها العديد من المعادن، والتي تعد ثروة طبيعية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل بما يتفق مع التطور التكنولوجي، ومنها البازلت الذي يعد من أهم المعادن ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة التي تزخر بها أرض مصر.

وذكرت الوزارة في تقرير نشر عبر مجلتها الرسمية، أن انتشار البازلت في مصر جاء نتيجة النشاط البركاني في العصور الجيولوجية المختلفة، حيث تغطي أجسامه مساحة كبيرة بـ دلتا النيل والمناطق المقابلة من الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنه يوجد أشهر محجر بازلت في مصر في أماكن عديدة مثل منطقة قطراني وأبوالعمل والواحات البحرية ومنطقتي عرب مزار وسمالوط بالمنيا ومشرق مصر السويس الصحراوي.

وتابعت الوزارة، أن البازلت يدخل في أشكال عديدة من الصناعات المهمة، منها صناعة الصوف الصخرى، وتسوية ورصف طرق السكك الحديد، وبناء المساكن، وفى صناعة الدروع الأســمنتية التى تستخدم فى بناء المفاعلات النوويــة، وصناعة مصدات الأمواج البحرية، وأعمدة البناء والزخارف.