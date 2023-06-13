هشام إبراهيم: التحدى المهم أن يكون لمصر مكان بالوضع الاقتصادى العالمى الجديد

قال هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بمراحل إعادة تشكيل من جديد، والتحدي المهم أن يكون لمصر مكان في الوضع الاقتصادي العالمي الجديد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزمة الأوكرانية أوضحت عما يدور في الخفاء وأن الدول الاقتصادية الكبرى تنهار، والمسألة تخطت الحرب.

تحرش الولايات المتحدة بالصين على مدار عقدين

وأشار إلى أنه على مدار أكثر من عقدين كانت هناك محاولة من الولايات المتحدة للتحرش بالصين، والتدريبات العسكرية على تايوان، مؤكدًا أن الوضع العالمي يُعاد تشكيله والولايات المتحدة نجحت في جر روسيا للحرب لاستعادة أوروبا، كما أن الصين وجدت ضالتها في روسيا والأخيرة كذلك.

وتابع، أنه لا يجب أن يكون هدف الحوار الوطني إفراغ حلقات، ولكن المهم أن نضع لأنفسنا مكانًا ووضعًا اقتصاديًا يكون عليه توافق من التيارات السياسية والأحزاب، مؤكدًا أنه إذا لم ننجح في قراءة جيدة في شكل الاقتصاد العالمي القادم فسنواجه مشاكل كثيرة إذا لم نضع لأنفسنا مكانًا في التغيرات الاقتصادية الجديدة.