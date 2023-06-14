الانشغال بالمستقبل وزيادة الحيوية والنشاط.. ما هو تأثير حركة القمر مع الكواكب على الأبراج الفلكية

يهتم كثير من المواطنين بحركة القمر والنجوم والكواكب ويتطلعون لمعرفة تأثيرها على أبراجهم الفلكية وما يجب عليهم فعله وأيضًا ما يجب عليهم تجنبه.

في السياق، يستعرض “الدستور” مع عالمة الفلك رحاب منيعم كل ما يخص حركة القمر في الفترة الأخيرة وكيفية تأثيره على الأبراج الفلكية ومواليدها.

تقول رحاب: “دخل القمر في دائرة برج الحمل لمدة أيام مما يعني رجوع الحيوية والنشاط بعد أيام كانوا كلهم كسل واكتئاب الفترة الأخيرة على مواليد جميع الأبراج الفلكية”.

أما كوكب عطارد فقد انتقل لداخل برج الجوزاء وهذا بيته لأنه حاكم برج الجوزاء وبرج العذراء وسيكون هناك لمدة أسبوعين كاملين.

عطارد هو الكوكب الذي يأثر على تواصلنا وكلامنا وتفكيرنا حتى حركة وسائل المواصلات، ووجود كوكب عطارد داخل برج الجوزاء يدعم جدا التواصل بين الناس الذين يوجد بينهم مشاحنات بعد شهرين من التحفظ والكلام المرتب، وأيضا يدعم الاهتمام الكبير بالأمور المادية ولكن كل ذلك سيكون على حساب العاطفة ولكن مع وجود كوكب الزهرة وكوكب المريخ في برج الأسد سنشهد موسم جيد على المستوى العاطفي في التواصل والمبادرات والاعترافات بين الشريكين.



ولنهاية الأسبوع الثاني من دخول كوكب عطارد في برج الجوزاء سيكون هناك عامل تربيع مع كوكب زحل وهو المسئول عن التقلبات الجوية التى نشهدها وهذا سيزود انتشار مشاكل البرد والجهاز التنفسي وخاصة عند الأطفال لذلك يجب توخي الحذر.



سيكون أيضا هناك تحفظ كبير بين الناس على كلامهم مع بعضهم البعض وهناك بعض الأشخاص التي ستشعر بالنسيان بشكل كبير وستعاني من قلة في التركيز، وسيرتكبون أخطاء في الكتابة ويقولون كلام غير مقصود، لكن كل هذا سينتهي في خلال أيام وسيزيد الانتباه والتركيز أكثر من الأول وسيدعم جدا الأشخاص الذين يدخلون على امتحانات مثل طلبة الثانوية العامة والبكالوريوس.

وأيضا تزيد رغبة المثيرين في رحلات السفر القصيرة والرحلات، وللعلم هو وقت مناسب جدا لبداية تعلم أي شيء جديد وللكورسات وتعلم اللغات أو السواقة.

وأيضا تواجد كوكب عطارد في زاوية السعيد مع كوكب بلوتو المتراجع هذا ممكن يكون سبب رجوع تواصل بين ناس متباعدين أو لم يتواصلوا منذ فترة طويلة، وتزيد الرغبة في الجدال والمناقشات والمنافسات ولكن بشكل إيجابي.

وسيكون القمر مقترن بكوكب زحل في برج الحوت مما سيسبب طاقة ثقيلة بعض الشيء على البعض وتسبب وساوس وإحساس بالوحدة والضعف والخوف من اللا شيء والرغبة في الوحدة، ولكن على العموم ستخف تلك الطاقة بالتدريج، يجب الانتباه للأحلام سيكون بها إشارات مهمة والبعض سيحلم بآيات وأدعية أو كلام مقدس، يجب حفظه وترديده.

وطول فترة تواجد كوكب المريخ في برج الأسد التي ستستمر حتى منتصف شهر يوليو سيزيد التعرض لمشاكل القلب والدم والعمود الفقري فانتهبوا لذلك، وحاولوا أخذ وقت كافي للراحة والبعد عن التوتر العصبي والإجهاد.

سيكون هناك تفكير أكبر في المستقبل والتخطيط له وسنكون مشغولين به تحديدا في علاقتنا الشخصية رغبة في وضع خطط طويلة الأمد، وسيزيد تواصلنا مع الأصدقاء وسيكون وقت عادة جيد لمقابلة الأصحاب.