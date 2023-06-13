بـ2 مليون جنيه.. ضبط تاجري مخدرات بـ 30 كيلو حشيش وهيدرو وأيس بالجيزة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن الجيزة نشاط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما أمام مسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام- كمية من مخدر "الهيدرو- الآيس"-عدد 4 طبنجات- 11 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- قيد حديدى- عدد 5 هواتف محمولة- ماكينة عد نقود- عدد 3 سيارات- مبلغ مالى).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,015,000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.