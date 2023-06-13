الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 4 أشخاص سقطوا داخل بالوعة صرف صحي فى القليوبية

اسعاف
اسعاف

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية والجهات التنفيذية بالخصوص من انتشال جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي بمنطقة خلف قسم الخصوص حيث لقوا مصرعهم وتم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام بشبرا وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 
حرر محضر بالواقعة وكلفت أجهزة البحث الجنائي بفحص الواقعة حيث دلت التحريات بقيام عاملين من الضحايا تابعين لمقاول التطهير بالسقوط أثناء العمل وحاول اثنين من الأهالي إنقاذهما فسقطوا متأثرين بالغازات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بوجود 4 حالات سقوط ببالوعة صرف صحي بالخصوص أثناء أعمال التطهير ومصرع 4 أشخاص فى الحال.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ومجلس المدينة وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت في شارع الرشاح العمومي بجوار مسجد المصطفى خلف قسم الشرطة حيث تبين سقوط 4 مواطنين  ببياره صرف صحى وتوفوا فى الحال بسبب الاختناق بغاز الميثان وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام وهم  محمدين ح م وعلاء م عمال مقاول شركه مياه الشرب والصرف الصحى  وإبراهيم ع  وصلاح خ  مواطنين من القاطنين فى العمارة السكنية أمام البالوعة حيث كان العمال يقومون بتطهير البيارة وخلال العمل سقط الأول ثم الثاني وحاولا الثالث والرابع إنقاذهما فأصيبوا بالاختناق جميعا وجرى نقل الجثث إلى مستفى ناصر العام وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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