الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر: إدارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بمشاركة القطاع الخاص

القطاع الخاص
القطاع الخاص

أكد مصدر بوزارة النقل، أن الدولة تتعاون في الوقت الحالى مع القطاع الخاص في إنشاء إدارة وتشغيل المشروعات للوصول إلي أفضل آلية للإدارة، حيث إن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبري التي تقوم بها الدولة حاليًا سيكون أساسًا لنجاحها ونقل مزيد من الخبرات إلى مصر والعمالة المصرية التي تعمل في المشروعات، وتحقيق المعادلة الصعبة في مشاركة القطاع الخاص يعتمد على تشغيل المشروع بالفكر الخاص بالقطاع الخاص ولكن بالعمالة المصرية؛ لأن العمالة داخل المشروع بنسبة تزيد علي 95% عمالة مصرية، وهذا هو المعادلة الصعبة التي تحافظ الدولة على تحقيقها في مشروعات إدارة المشروعات بشكل متطور، ولكن مع الحفاظ على الهوية المصرية وحفظ حق الشعب في العمل في مشروعات الدولة الضخمة.

تقدر أرصفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية بأطوال بحوالي 2500 متر طولي وبعرض 35 مترًا، ما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة وأقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، وتتكون من مبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في المحطة، والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة 1200 متر مسطح، والمكون من 4 طوابق، وبها عدد من الأقسام وهو قسم التشغيل والعمليات، ويوجد بداخل هذا المبني مكان خاص بشاشات التحكم لمتابعة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة، وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة، كما يوجد داخل المبني قسم تكنولوجيا المعلومات، القسم المالي، قسم السلامة والصحة المهنية، وقسم الموارد البشرية.

ويوجد بمحطة تحيا مصر متعدد الأغراض منطقة خاصة بتداول الحاويات، والتي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات ROROـ ويوجد بالمحطة عدد من  الأوناش العملاقة والتي تم شراؤها لتشغيل المحطة، ويوجد حاويات لنقل البضائع لساحات التداول).

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