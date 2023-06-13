الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مسابقات الاقتصاد المنزلى.. «تعليم الوادى الجديد» يحصد 3 مراكز متقدمة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن فوز القطاع بـ3 مراكز على مستوى الجمهورية ضمن مسابقات الاقتصاد المنزلى للعام الدراسى “2022- 2023”، التى نفذت بالتعاون مع توجيه عام الاقتصاد المنزلى.

وأوضح وكيل “تعليم الوادي الجديد" أنه وفقًا للخطة الوزارية لأنشطة الاقتصاد المنزلى، فقد جرى تنفيذ مسابقة أفضل قطعة فنية للاحتفال بشهر رمضان وأسفرت عن  فوز كل من “الطالبة ندى محمد أحمد مدرسة الامل الابتدائية بالخارجة بالمركز الرابع مكرر وفوز الطالبة إيمان سيد منصور الراشدة الثانوية بالداخلة بالمركز الخامس وفوز الطالبة إسراء حمدان ذاكى من مدرسة باريس الإعدادية المشتركة بالمركز الخامس مكرر”. 

وأعرب وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن خالص أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة على الدوام.

وكيل التعليم الوادي الجديد فوز قطاع تعليم ٣ مراكز مسابقات الاقتصاد المنزلى

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