الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس معهد التخطيط الأسبق يطالب بتسهيل الإجراءات على المستثمرين

علاء زهران
علاء زهران

قال علاء زهران، رئيس معهد التخطيط الأسبق، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في مجال الحوكمة وجذب الاستثمار، لكنها مازالت في الترتيب رقم 11 على مستوى الدول العربية، وهو ما يعني أن هناك 10 دول عربية أخرى تسبقها في جذب المستثمرين الأجانب.

أضاف زهران، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة– ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، الثلاثاء، أن الدولة لا بد أن يكون لها دور ميسر للمستثمرين المحلي والأجنبي وحمايته.

وتابع أنه يجب على الدولة أن تتعرف على سوق الاستثمار الإقليمي والدولي وما هو المناخ الاستثماري وليس فقط ما تريده، كما يجب توفير بنية تكنولوجية انتاجية التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي.

وأوضح رئيس معهد التخطيط الأسبق أن الدولة تحتاج من المستثمر الأجنبي توفير العملة الأجنبية والتكنولوجيا الجديدة، كما طالب بزيادة العمل بشكل أكبر على مبادلة الديون وإصدار السندات الخضراء وإصدار أوعية دولارية ادخارية للعاملين بالخارج بفائدة مرتفعة ليكون العائد بالجنيه المصري.

علاء زهران رئيس معهد التخطيط الحوكمة الاستثمار الدول العربية

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