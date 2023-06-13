الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد أيوب: الرئيس السيسى يضع المواطن على رأس أولوياته

جريدة الدستور

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن دولة 30 يونيو، بدأت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يضع المواطن على رأس أولوياته. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حماية المواطن وكرامته وتحسين مستواه تم كل هذا من خلال مشروع وطني أطلقه الرئيس، مؤكدًا أن كرامة المواطن تحققت داخليًا وخارجيًا.

وتابع، أنه في ظل الأزمات الخارجية الشديدة، والتي قد تعرض حياة المصريين للخطر، في هذه اللحظة تدخلت الدولة لتأمين المصريين وإعادتهم لأرض الوطن ومنهم المواطنون في أفغانستان، وأرسلت الدولة طائرات عسكرية وأعادتهم، وكذلك الصيادون المصريون المحتجزون باليمن، تدخلت الدولة وأعادتهم.

الثأر المصري لـ20  قبطيًا قضوا على يد داعش

وأردف، أنه في ليبيا تم الثأر لـ20 قبطيًا، والذين تم ذبحهم على يد داعش، إذ تحركت القوات المصرية وأخذت ثأرهم، مؤكدًا أن المواطن المصري خلفه دولة تحميه في أي مكان حتى لو وصل الأمر لتحريك قواتنا العسكرية. 

وأكمل أن الدولة وضعت ثوابتها لتأمين المصريين وحصل هذا في الصين لتأمينهم من جائحة كورونا، وكذلك المصريون بالسودان وإقامة جسر جوي لإعادتهم، ولم يكن للمصريين فقط ولكن للأشقاء بكل دول العالم، وكذلك دخول 200 ألف سوداني مصر.

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