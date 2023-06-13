الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 4 أشخاص داخل بالوعة صرف صحى بالخصوص (بالأسماء)

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية بالقليوبية، جثامين 4 مواطنين توفوا داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي عقب سقوطهم فيها بمنطقة الخصوص، واختناقهم بغاز الميثان.

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط 4 مواطنين في بالوعة صرف صحي، في منطقة الرشاح العمومي بنطاق قسم الخصوص.

تحركت قوة أمنية لمكان الحادث فورًا، وقامت قوات الإنقاذ النهري بالتدخل وانتشال جثامين 4 مواطنين، الذين تبينت وفاتهم نتيجة الاختناق.

وتبين من الفحص أن أسماء الضحايا، محمدين حمدي محمد، وعلاء محمود" عمال مقاول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإبراهيم عبدالحكم السبكي، وصلاح خليل مواطنين من القاطنين في العمارة السكنية أمام البالوعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

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