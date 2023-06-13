الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الإسكان البديل.. قصور الثقافة تقدم ورشًا فنية وحرفية للمرأة بمركز شباب أهالينا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد مركز شباب أهالينا بمدينة السلام، عددًا من الفعاليات التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، لسيدات وفتيات منطقة أهالينا، استمرارًا للبرنامج الثقافي المكثف لقصور الثقافة بمناطق ومدن الإسكان البديل.

تضمنت الفعاليات ورشة "أشغال عجائن السيراميك" قامت خلالها المدربة شيرين عفيفي بتعريف السيدات على مكونات عجينة السيراميك والنسب المطلوبة للعجينة والألوان المستخدمة للتلوين وكيفية التشكيل والقوالب المستخدمة، وكيفية توظيفها مع شرح لأماكن شراء الخامات، وتفادى الأخطاء التي يمكن حدوثها أثناء التشكيل، وكيفية تسعير وتسويق المنتج.

كما قدمت ورشة بعنوان "تصميم وتنفيذ إكسسوار وحلي" وتم خلالها التعريف بأنواع المعادن والخرز والأحجار المستخدمة في الإكسسوار والحلي، وكيفية استخدام خامات بسيطة في تصميم وتنفيذ الأساور بكل أشكالها، بجانب التدريب على عمل عقد من الخرز المرر الملون والفواصل وعمل أساور باستخدام الاستيك والأحجار والدلايات، بالإضافة إلى تقفيل جميع قطع الإكسسوار المنفذة وتشطيبها، وأخيرًا شرح الخامات للمتدربات كافة، وأماكن الشراء وكيفية التسعير والتسويق وتغليف المنتج، والورشة تدريب مرفت حامد. 

وضمن الفعاليات أقيمت ورشة بعنوان "إعادة تدوير الخيوط" وتم تعريف الرواد بأنواع الخيوط المستخدمة وأنواع الغرز بداية من السلسلة وعمل إكسسوارات من الخيوط، وشرح عن كيفية تسعير وتسويق المنتج تدريب مشيرة نجيب.

الورش نظمتها الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدي ضمن مشروع يركز على تنمية وتطوير قدرات المرأة المصرية في مجتمع مناطق الإسكان البديل، يرتكز على تنفيذ رؤية الدولة في تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، حيث تم التخطيط للبرنامج ليراعي عدة محاور منها"الاجتماعي، والاقتصادي، والصحي"، وغيرها فيما يخص الاهتمام بالمرأة المصرية.

جدير بالذكر أن فعاليات قصور الثقافة بمناطق الإسكان البديل تنظم بإشراف الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وفي إطار تكثيف برامج قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة دعمًا للعدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.

مدينة السلام مدن الإسكان البديل الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة إعادة تدوير الخيوط

الأكثر قراءة

أهالى الأبعادية بالبحيرة: "حياة كريمة" مبادرة القرن.. ونشكر الرئيس السيسى لاهتمامه بحياتنا

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023 ووسائل السداد الإلكتروني

خطاب مهم من "التعليم" بشأن تحويلات الطلاب بين المدارس المختلفة

محافظ المنيا يكرم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا لانتهاء فترة عمله بالمحافظة

تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة والمحافظات

"حياة كريمة" قطارة التنمية بالبحيرة: تغير شامل فى جميع القطاعات بمركز أبوالمطامير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة