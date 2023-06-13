أهالي الأبعادية بالبحيرة: "حياة كريمة" مبادرة القرن.. ونشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بحياتنا

انتهت مبادرة حياة كريمة من جميع الأعمال والمشروعات التى يتم تنفيذها في قرية الأبعادية التابعة لمركز ومدينة دمنهور حيث أعلنت المبادرة الرئاسية الانتهاء من جميع نسب الأعمال داخل القرية من بينها الأعمال داخل مبنى مجمع الخدمات العملاق الذى سيقوم بتوفير الوقت والجهد على جميع المواطنين داخل القرية، كما تم الانتهاء من الأعمال التى يتم تنفيذها داخل مبنى مركز الشباب بالقرية، ومن أعمال مركز طب الأسرة الذي تم تطويره على أحدث الوسائل العلمية وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة بالإضافة إلى الانتهاء من تأسيس السوق الحضاري بالقرية على مساحة 3650 مترًا مربعًا والذى يخدم القرية والقرى المجاورة فى مظهر حضارى.

كما جرى الانتهاء من إحلال وتجديد مدرسة التعليم الأساسى بقرية الأبعادية، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع الأعمال داخل وحدة التضامن الاجتماعي وإنهاء أعمال المجمع الزراعي العملاق، وكذلك الانتهاء من المركز التكنولوجى ومركز إصدار بطاقات الرقم القومى بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال معالجة الصرف الصحي.

من ناحية أخرى، التقت "الدستور" بعض أهالى قرية الأبعادية لرصد الآراء عن قرب لافتتاح تلك المشاريع التى غيرت من معالم القرية وقامت بإدخال البهجة والفرحة داخل القرية فى البداية يقول سعيد محمد عبد الحميد تاجر، إن برنامج “حياة كريمة” الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تطوير الريف المصرى هو مشروع القرن بكل تأكيد، فقد أعاد الريف المصرى إلى الحياة من جديد عقب حقبة من الزمن لم يتم خلالها إنشاء المشروعات داخل الريف المصرى ليأتي الرئيس السيسى ويقوم بإدخال جميع الخدمات التى كانت فى الماضي مقتصرة على المدن فقط، مؤكدا أن الريف المصرى شهد تطوير لم يشهده طيلة الأعوام السابقة.

كما أكد سعيد محمد ابن قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، أنه لم يخطر فى باله فى يوم من الأيام أن تشهد قرية الأبعادية بهذا المنظر الحضارى تطوير شامل فى جميع التخصصات فى الطب حيث تم بناء صرح عملاق يقوم بخدمة أهالي القرية بالإضافة إلى المركز التكنولوجى الذيم يعمل على خدمة المواطن في جميع الخدمات في وقت واحد، بالإضافة إلى بطاقات الرقم القومى، مشيرا إلى أن المواطن كان يذهب إلى مدينة دمنهور من أجل استخراج بطاقة الرقم القومى وأصبح استخراج الرقم القومى بجوار منزله.

وطالب سعيد محمد جميع المصريين بالالتفاف بجانب القيادة السياسية التى تعمل على تطوير الدولة فى شتى القطاعات وتعمل على مصلحة المواطنين من أجل إنشاء بنية تحتية للدولة المصرية التى همشت خلال الأعوام السابقة.

وقالت مديحة يوسف موظفة، إنها لم يخطر في بالها أن يتم تنفيذ تلك المشاريع بهذه السرعة فكنا فى بداية المبادرة الرئاسية داخل القرية نقول إن تلك الأعمال سوف تتم خلال عشرات السنين ولكن مع بداية العمل فى جميع المشاريع تفائلنا وشاهدنا متابعات يومية من الأجهزة التنفيذية فى المحافظة يوميا نسمع زيارة لمتابعة تنفيذ المشروعات أيام قليلة وشاهدنا الإنجازات.