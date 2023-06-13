محاكمة ترامب.. المحكمة تحظر دخول الهواتف والإلكترونيات

كشفت تقارير أمريكية عن أن قاضى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في فلوريدا، سيحظر الهواتف والإلكترونيات في قاعة المحكمة أثناء محاكمة الرئيس السابق في التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فمن المقرر أن يُحاكم ترامب، اليوم الثلاثاء، في 37 تهمة تتعلق بتعامله مع وثائق سرية والاحتفاظ بها في منزله بعد مغادرته البيت الأبيض.

تفاصيل قاعة محاكمة ترامب

وأصدر قاض في فلوريدا أمرًا بمنع الصحفيين من حيازة هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية أخرى داخل قاعة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأمرت رئيسة قضاة مقاطعة فلوريدا الجنوبية، سيسيليا ألتوناغا، بحظر جميع الهواتف المحمولة والمعدات الإلكترونية عن الصحفيين داخل محكمة ويلكي دي فيرغسون جونيور الأمريكية في ميامي.

وينص أمر سيسيليا ألتوناغا على أن تقوم السلطات المختصة بفحص جميع المعدات الإلكترونية عند إحضارها إلى قاعة المحكمة، مشيرة إلى أن عقوبات انتهاك الأمر يمكن أن تصل إلى 30 يومًا في السجن وغرامة قدرها 5000 دولار أو توجيه عقوبة ازدراء المحكمة للمخالفين.

ترامب يهاجم وزارة العدل

وحسب "فوكس نيوز"، قال المدعي العام في لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة إن ترامب أخذ مواد سرية معه عن عمد عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021، فيما يقول الرئيس السابق إنه ضحية "لعبة سياسية" في قضية الوثائق السرية.

وقال ترامب، في مؤتمر للحزب الجمهوري في كولومبوس بجورجيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع: "يُعامل الجمهوريون في وزارة العدل بشكل مختلف تمامًا عن الديمقراطيين"، في إشارة لتحيز الوزارة ضده.