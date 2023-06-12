ترامب يعترف: أمريكا تعاني من تدهور مستمر وخطير

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة تدهور خطير ومستمر، معربًا عن أمله أن يشاهد البلد بأكمله ما يفعله أقصى اليسار في أمريكا.

أضاف ترامب “لن نستسلم أبدًا لاستبداد اليسار، لافتاً الى أن الديمقراطيين ينفقون المليارات لإيقاف تحركاتنا، فيما أكد أن الصين استولت على كوبا وما كان ليحدث ذلك أبدا تحت إدارتي”، وفق شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

جاء ذلك وهو في طريقه إلى فلوريدا حيث سيمثل أمام المحكمة أمس، بتهمة إساءة التعامل مع ملفات الأمن القومي وغادر نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي صباح الاثنين متوجهاً إلى ميامي.

ويواجه الرئيس السابق عشرات التهم التي تتهمه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بما في ذلك بعض التهم المتعلقة بأسرار نووية، كما أن هذه هى المرة الثانية هذا العام التي يتهم فيها بارتكاب جريمة.

وينفي ترامب الذي يقوم بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024 ، ارتكاب أي مخالفات.