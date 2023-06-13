واشنطن بوست: الجمهوريون ينقلبون على ترامب ويستغلون محاكمته للفوز فى انتخابات 2024

قالت تقارير أمريكية إن الحزب الجمهوري بدأ ينقلب على الرئيس السابق دونالد ترامب والإطاحة به من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة 2024، وذلك مع انطلاق محاكمته اليوم على خلفية عشرات التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء العام.

فمن جهته وصف تيم سكوت، المرشح الجمهوري للرئاسة، بأن قضية ترامب "ذات مزاعم خطيرة"، بينما قالت المرشحة الجمهورية نيكي هايلي إنه إذا كانت لائحة الاتهام صحيحة، فإن ترامب سيكون شخصًا متهورًا بشكل لا يصدق وأضر بأمننا القومي، وذلك وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

لماذا استغل الجمهوريون محاكمة ترامب

وأوضحت الصحيفة أن الجمهوريين الذين كانوا يكرهون انتقاد دونالد ترامب بسبب لائحة اتهامه المتعلقة باحتفاظه بوثائق سرية، باتوا الآن يهاجمونه واستغلال القضية لدعم فرص ترشحهم لانتخابات الرئاسة لعام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الجمهوري ركز بشكل عام على المعايير المزدوجة المفترضة في نظام العدالة و"تسليح" الحكومة المزعوم للعدالة مع تجنب دعم ترامب بشكل مباشر.

وقال الجمهوري تيم سكوت إن نظام العدالة كان "يستهدف الجمهوريين ويطاردهم"، كما قالت نيكي هايلي إن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي فقدا كل مصداقيتهما مع الشعب الأمريكي"، كما تجاهلا دعم ترامب بشكل مباشر أو تبرئته، كما كان من قبل وذلك وفق "واشنطن بوست".

كما انتقد جمهوريون آخرون بارزون ترامب، من بينهم حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وحاكم أركنساس السابق آسا هتشنسون الذي دعا إلى التخلي عن دعم ترامب، كذلك انتقد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ما فعله ترامب واحتفاظه بالوثائق السرية.

وأكدت "واشنطن بوست" أن نائب الرئيس السابق مايك بنس اعترف ضمنيًا بأنه من الممكن أن تكون الأدلة ضد ترامب "مهمة"، موضحًا أنه "لا أحد فوق القانون" وهو ما يعني ضمنيًا أن هذا يشمل ترامب.

شعبية ترامب تعزز فرصه وسط الناخبين

وقالت الصحيفة إن الجمهوريين ما زالوا يعيشون في خوف من المبالغة في انتقاد ترامب، لأنه ما زال يحظى بشعبية كبيرة وسط الناخبين الجمهوريين، حيث أظهرت استطلاعات الرأي بعد صدور لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق أن عددًا أكبر من الناخبين الجمهوريين الأساسيين قلقون من أن هذه القضية ذات دوافع سياسية، وأيد هذا الرأي 76% من المستطلع آراؤهم، فيما رأى 12% فقط ان ما فعله ترامب قد يؤثر على الأمن القومي.

وقالت "واشنطن بوست" إنه مع استمرار ارتفاع شعبية ترامب على حساب المرشحين الجمهوريين الآخرين فلن تكون لدى هؤلاء المرشحين فرصة على أي حال للفوز رغم محاولتهم استغلال قضية محاكمة ترامب.