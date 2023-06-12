فايننشال تايمز: محاكمة ترامب تضع الولايات المتحدة فى مأزق وأزمة وجودية

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وضع الولايات المتحدة في مأزق كبير وانقسام كبير لم تشهده من قبل، ما يشكل خطرًا كبيرًا على أمريكا، حيث إنه معرض للسجن لمدة قد تصل لـ400 عام بسبب القضايا المتهم فيها.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن لائحة الاتهام ضد دونالد ترامب تضم 34 تهمة، لكن قد تظهر اتهامات جديدة، ففي أواخر مارس الماضي تم توجيه له تهمة تزوير سجلات مالية خاصة بتقديم رشوى لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز حتى لا تتحدث عن علاقتهما السابقة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب غدًا الثلاثاء في محكمة ميامي والتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بحسب الصحيفة.

وقالت "فايننشال تايمز" إنه من المتوقع أيضا في أغسطس المقبل توجيه لائحة اتهام جديدة إلى ترامب متعلقة بمحاولته إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا، كذلك في أي وقت قد يتم توجيه اتهامات جديدة له متعلقة بدوره في الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021.

وأضافت "لم يسبق أن اتُهم رئيس أمريكي سابق بارتكاب جريمة، ناهيك عن شخص يسعى إلى أن يصبح رئيسًا مرة أخرى، فحجم ونطاق التهم الموجهة إليه يشير إلى أنه يواجه احتمالات كبيرة بأن يُحكم عليه بالسجن في نهاية المطاف".

وقالت الصحيفة إن أحدث الادعاءات الموجهة ضد ترامب تنطوي على ما يصل إلى 400 سنة سجنا في حال إدانته، ومع هذا يمكن للترامب الترشح للرئاسة رغم كل هذه التهم وحتى في حالة إدانته وسجنه.

أزمات حادة تهدد الولايات المتحدة بسبب محاكمة ترامب

وأوضحت "فايننشال تايمز"، أن النظام الأمريكي يواجه اختبارين جديين، حيث سيتم وضع القضاء تحت ضغط حاد لإظهار أنه يعمل بشكل عادل ومنهجي، مشيرة إلى أن قاضية فلوريدا المكلفة بالقضية هي أيلين كانون، التي عينها ترامب وستكون رئيسة جلسة المحاكمة ولديها الحق في تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات 2024 الرئاسية.

ومع هذا يمكن أن يواجه ترامب قضايا في ولايات أخرى حتى قبل ترشحه للرئاسة.

كذلك الاختبار الأكثر خطورة بحسب الصحيفة سيكون "سياسيا"، حيث تعزز لائحة الاتهام ضد ترامب شعبيته، فقد ردد معظم منافسي ترامب المترشحين للرئاسة بما في ذلك حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، مزاعم ترامب عن وجود سلطة قضائية فاسدة تعمل على تحقيق توجيهات الرئيس جو بايدن.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن بايدن كان حريصًا على ترك وزارة العدل تعمل بحرية إلا أن نظريات مؤامرة ترامب يتم تضخيمها من قبل الحزب الجمهوري فهم بهذا "يلعبون بالنار"، فهم يحرضون علانية ضد القضاء.

وقال ترامب يوم السبت إن 2024 ستكون "المعركة النهائية" بين قوى الخير والشر، بالتالي إذا تم انتخابه، فسيكون هناك "جزاء" فهو لديه كل الحافز لتحويل انتخابات 2024 إلى مواجهة وجودية لأنه إذا فاز ترامب فمن المؤكد أنه سيعفو عن نفسه.