76 % يؤيدون ترامب.. نتائج الرئيس السابق فى الانتخابات التمهيدية للجمهوريين

أعرب الناخبون الجمهوريون في الانتخابات التمهيدية، عن قلقهم من أن لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لها دوافع سياسية أكثر من كون سلوكه المزعوم، خطرًا على الأمن القومي، لافتين إلى أن هذه المزاعم يرددها المنافسون، حيث إن 76% من الحزب أكد أن هذه الاتهامات ذات أبعاد سياسية، و12% اعتبروا ترامب خطراً على الأمن القومي.

ووفقا للنتائج المنشورة على لشبكة cbs نيوز، لم يعتبر معظم الناخبين الجمهوريين الأساسيين الاحتفاظ بالوثائق المزعومة مع الأنظمة النووية أو الخطط العسكرية يمثل خطرًا على الأمن القومي، في حد ذاته، وهو السبب الذي في إطاره يتم محاكمة "ترامب"، حيث إن 80 % من الحزب اعتبروا الأمر ليس خطرًا.

كما استبعد معظمهم التهم المعلنة في لائحة الاتهام الموجهة لترامب، مؤكدين أنها لن تغير وجهات نظرهم حوله، وكانت نسبتهم 61 %، معتبرين أنه حتى لو أدين في النهاية بارتكاب جرائم في هذا الشأن ، فإنهم يشعرون أنه لا يزال يتعين عليه أن يظل قادرًا على تولي منصب الرئيس مرة أخرى.

وأجريت المقابلة الخاصة بهذا الاستطلاع قبل وبعد إعلان لائحة الاتهامات للرئيس الأمريكي السابق، ونشرها على الملأ، ولا يوجد دليل على أنها أضرت بمكانة ترامب في المنافسة الأولية.

ووفقاً للشبكة الامريكية، يعطي ناخبو الحزب الجمهوري الأولوية للاقتصاد على ما يسمى بقضايا الحرب الثقافية.

لقد أعطوا أهمية أكبر لمرشح لديه خطة لخفض التضخم وخفض الضرائب أكثر مما يفعلون في الموضوعات التي تتم مناقشتها على المسار مثل، الحد من حقوق المتحولين جنسياً وحظر الإجهاض الوطني.

وكانت النسبة 96 يهتمون بالحديث عن الخطط حول المستقبل، مقابل 4% يهتمون بالقضايا الأخرى، و61 % لا يريدون الحديث حول أزمة ترامب، و68 % يتجاهلون قضية ترامب في احداث الكابيتول 2020.

ولا يرغب معظم الناخبين في الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري في سماع ترامب نفسه يتحدث عن القضايا والتحقيقات القانونية ضده ولا عما حدث في انتخابات 2020، على الرغم من أن هذه الموضوعات كانت جزءًا رئيسيًا من مسيرته، ولكنهم يفضلون أن يتحدث عن الحاضر أو ​​المستقبل: خططه للبلاد الآن.

وإذا كان المرشح شخصًا آخر غير ترامب، فإنهم يفضلون ألا يتحدث هذا الشخص عن ترامب على الإطلاق ، بدلاً من إظهار الولاء له.