"فوكس نيوز".. التحقيق مع ترامب الثلاثاء المقبل.. والديمقراطيون متهمون بـ"تسييس" القضية

مزق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، لائحة الاتهام الفيدرالية التي تتهمه بإساءة التعامل مع وثائق سرية، متهما الحزب الديمقراطي بتسيس القضية ضده ووجود ازدواجية المعايير في إدارة العدل.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير لها اليوم، أن هذه التصريحات أول تصريحات علنية لترامب منذ صدور لائحة الاتهام بحقه من قبل المدعي العام، كما سيلقي خطابا آخر في وقت لاحق اليوم أمام مؤتمر ولاية نورث كارولينا الجمهوري.

وقال ترامب في خطابه أمس إنهم لفقوا له التهم ويتولى التحقيق في هذه القضية "رجل سفاح"، مشيرًا إلى أن هذه التحقيقات ضده "سياسية" حيث يعامل الجمهوريون بشكل مختلف في وزارة العدل عن الديمقراطيين.

وقالت "فوكس نيوز" إنه تم توجيه لائحة اتهام ضد ترامب وهو المرشح الأوفر حظًا في انتخابات الرئاسة لعام 2024 يوم الجمعة، وقد تضمنت اللائحة 37 تهمة فيدرالية، بما في ذلك الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني والتآمر لعرقلة العدالة وتقديم البيانات الكاذبة.

وتتهم لائحة الاتهام ترامب بعدم الامتثال لمطالب حكومية بإعادة الوثائق السرية الموجودة في منزله بمارالاجو، حيث تشمل الوثائق معلومات سرية عن القدرات الدفاعية والأسلحة للولايات المتحدة وتفاصيل البرنامج النووي الأمريكي بجانب خطة سرية بشأن الهجوم على دولة أجنبية.

وبحسب "فوكس نيوز" رفض ترامب وحلفاؤه وحتى المرشحون الرئاسيون الآخرون في 2024 الاتهامات ووصفوها بأنها ذات "دوافع سياسية" وقارنوها بما يعتقدون أنه معاملة أخف للجرائم الأكثر خطورة من قبل الديمقراطيين.

موقف بايدن من محاكمة ترامب

وقال ترامب: "إن لائحة الاتهام السخيفة التي لا أساس لها من قبل وزارة العدل المسلحة التابعة لإدارة بايدن ستصبح من بين أفظع انتهاكات السلطة في تاريخ بلدنا وهذا الاضطهاد الشرير هو استهزاء بالعدالة".

كما هاجم ترامب الرئيس جو بايدن بشكل مباشر، واتهمه "بمحاولة سجن خصمه السياسي البارز والذي هزمه كثيرًا في استطلاعات الرأي، تمامًا كما حدث في روسيا الستالينية أو الصين الشيوعية".

وكان بايدن نفى الخميس خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض علاقته بالتحقيق الذي أجرته وزارة العدل بشأن وثائق ترامب، قبل توجيه الاتهام إلى ترامب في اليوم التالي.

وقال بايدن: "لم أقترح مرة واحدة على وزارة العدل ما يجب عليهم فعله أو عدم القيام به فيما يتعلق بتوجيه الاتهام أو عدم توجيه الاتهام لترامب".

وقالت "فوكس نيوز" إن ترامب سوف يمثل أول مرة أمام المحكمة الفيدرالية يوم الثلاثاء المقبل للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه.