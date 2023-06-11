ترامب: سأترشح للرئاسة رغم الاتهامات الموجهة إلىّ

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء السبت، أن الاتهامات الموجهة إليه لن تمنعه من الترشح للرئاسة.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية منها شبكة "سي إن بي سي"، إن "الاتهامات الموجهة إلي لن تمنعني من الترشح للرئاسة".

كما انتقد ترامب أجهزة وزارة العدل واتهمها بـ"الفساد" على خلفية ملاحقته قضائيا.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفت لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وجاء في لائحة الاتهام أن "السجلات السرية للغاية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية".

واعتبر ترامب أن احتفاظه بالوثائق "لم يكن مخالفا للقانون".

وجدد رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية مؤكدا أنه "الفائز الحقيقي" في انتخابات 2020.

وانتقد الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث قال ترامب إن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا: "سنخرج جو بايدن من البيت الأبيض وسنقضي على الفساد".

وفي مارس الماضي، اتهم ترامب رسميا بعدد من عمليات الاحتيال الحسابية من قبل قاضي ولاية نيويورك، في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أموالا لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.​​​​​​​