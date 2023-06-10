السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ترامب": حملتي الانتخابية تعرضت للتجسس.. وسأتدخل لوقف الحرب الروسية الأوكرانية عند انتخابي

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن أعداء أمريكا بالداخل أكثر من أعدائها بالخارج. 

وأضاف خلال كلمته أمام أنصاره في "جورجيا"، أنه لن يقوم أي شخص بردعه، ولا إخافته وسوف يستمر ليستعيد عظمة أمريكا، مؤكدًا أن يوجد تصحيح كثير بالانتخابات الأمريكية، وبأصواتهم سنستعيد أمريكا من الطبقة الفاشية.

وأكد أن على جدول أعماله الرئيسية هو مواجهة التحديات وحماية أمريكا، ومكافحة أي فساد انتخابي، مشيرًا إلى أنه سيتدخل لوقف الحرب الروسية الأوكرانية عند انتخابه وهذا هو الهدف الأساسي لوقف الصراع بين الشعوب.

يوجد عملية تجسس كبيرة ضد حملته الانتخابية

وتابع، أن هناك الكثير من المحاولات المضللة ولابد من التدخل لتحقيق عدالة في الانتخابات والتصويت الأمريكي ويوجد عملية تجسس كبيرة ضد حملته الانتخابية وتم القبض عليهم واكتشفنا عمليات التجسس.

دونالد ترامب وقف الحرب الروسية الأوكرانية عملية تجسس حملته الانتخابية التصويت الأمريكي

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