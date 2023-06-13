حبس عصابة بيع الهواتف المسروقة بالأميرية 3 سنوات

قضت محكمة جنح الأميرية، بمعاقبة تشكيل عصابي 3 سنوات مع الشغل؛ لاتهامه بسرقة هواتف المحمول وبيعها على أنها مستعملة عبر الإنترنت.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من المواطنين، أفادت بتعرضهم لسرقة هواتفهم بأسلوب الخطف والمغافلة.

وتبيّن من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة هواتف المحمول وبيعها لسيدة وتاجر بثمن بخس، على أن يقوم المتهمون الآخرون بعرضها للبيعو على أنها هواتف محمول مستعملة.

وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة التي أصدرت قرارها السابق.