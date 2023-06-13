الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة بيع الهواتف المسروقة بالأميرية 3 سنوات

حبس عصابة
حبس عصابة

قضت محكمة جنح الأميرية، بمعاقبة تشكيل عصابي 3 سنوات مع الشغل؛ لاتهامه بسرقة هواتف المحمول وبيعها على أنها مستعملة عبر الإنترنت.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من المواطنين، أفادت بتعرضهم لسرقة هواتفهم بأسلوب الخطف والمغافلة.

وتبيّن من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة هواتف المحمول وبيعها لسيدة وتاجر بثمن بخس، على أن يقوم المتهمون الآخرون بعرضها للبيعو على أنها هواتف محمول مستعملة.

وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة التي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنح الاميرية سرقة واتف المحمول الإنترنت تشكيل عصابي

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

باستثمارات 15 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمشروع تصنيع الهياكل الفولاذية بالسخنة

محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. إنجاز لتداول 15 مليون طن بضائع سنويا

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع الشرائح

متغيبة عن المنزل.. غرق فتاة فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

وزارة العمل: تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟