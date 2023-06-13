بعد وفاة الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بالغربية.. مصدر بالمنطقة: ندرس تكريم أسرته

فى مفاجأة مدوية توفي الطالب الحاصل على المركز الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين قبيل إعلان النتيجة بفترة قليلة وسادت حالة من الحزن والأسى داخل المنطقة الأزهرية بطنطا.



وكشف مصدر داخل المنطقة الأزهرية، أن الطالب مصطفى أحمد كان محبوبا بين أقرانه الطلاب والمدرسين العاملين بالمعهد مشيرا في تصريحات لـ “الدستور”، إلى أن الطالب كان مشهودا له بالعلم والأدب والاحترام وكان يعاني من مشكلة كبيرة تؤثر على مركز الإبصار.



وأضاف المصدر، أنه بعد إعلان النتيجة اليوم تم إبلاغ المنطقة بوفاة الطالب، مشيرا إلى أن المنطقة الأزهرية ستدرس تكريم أسرته خلال الأيام المقبلة.

