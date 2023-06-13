الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بإشعال النار في ابن عمه 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإشعال النار في ابن عمه بسبب خلافات بينهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة المطرية بقيام شخص بإضرام النيران فى ابن عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر")، وبسؤاله اتهم ابن عمه عامل، بإحداث إصابته بسبب خلافات عائليه بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام زجاجه بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه، محدثًا إصابته المُشار إليها.

نيابة المطرية الجزئية اشعال التحقيقات عامل تحريات المباحث

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