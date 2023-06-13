الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

100 مليون شجرة.. طريق أخضر لـ«حياة كريمة» في البحيرة (إنفوجراف)

100 مليون شجرة
100 مليون شجرة

كثفت مبادرة «100 مليون شجرة» أنشطتها داخل محافظة البحيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من أجل تحقيق عدة أهداف منها مكافحة فقر الغذاء ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتستعرض «الدستور» أهم الأنشطة التي تنفذها مبادرة 100 مليون شجرة ضمن مبادرة حياة كريمة داخل محافظة البحيرة من خلال الإنفوجراف التالي:

وكذلك، شهدت محافظة البحيرة عدة مشروعات استثمارية بقيمة 6.9 مليار جنيه خلال العام الجاري، كما ارتفعت نسبة الاستثمار بها لـ 13.9% خلال العام الماضي.

وتستهدف الدولة إقامة 370 مشروعًا في محافظة البحيرة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022/2023.

البحيرة 100 مليون شجرة محافظة البحيرة مبادرة حياة كريمة حياة كريمة في البحيرة مكافحة فقر الغذاء

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