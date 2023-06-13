الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. أحداث 13 يونيو 2013

جريدة الدستور

شهدت مدينة الإسكندرية في 13 يونيو من عام 2013 أجواءً عصيبة ولحظات فارقة بفعل الصدام الدموي بين جماعة الإخوان الإرهابية وحركة تمرد، في محاولة للخروج من حكم الجماعة والرئيس السابق محمد مرسي وأعوانه.

وتعرض قناة الوثائقية سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، تستعرض من خلالها الأحداث التي طالت مصر في هذه الفترة الزمنية العصيبة، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

أحداث الثالث عشر من يونيو 2013

وفي يوم 13 من يونيو 2013 شهدت منطقة أبوسلطان شرق الإسكندرية، الشوارع والأزقة، اقتتالًا بالأسلحة البيضاء والخرطوش في صراع كاد يصل بالأمور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل عدد من الأهالي للسيطرة على الوضع المتفاقم.

ما جرى في الإسكندرية كان حديث مصر من شرقها إلى غربها خلال ساعات هذا اليوم، وسط مطالبات جهات متعددة بضبط النفس والالتزام بالعمل السلمي.

أما على مستوى كل المحافظات، فكانت أزمات الكهرباء والوقود هي العناوين الرئيسية في الشوارع، ومعها اعتصام المثقفين في تواصل دون بوادر للحل والحسم.

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