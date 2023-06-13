نهال المغربل: نحتاج لتشاركية القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين

قالت نهال المغربل، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنه توجد ٤ مجالات أساسية تستوجب التركيز عليها في أولويات الاستثمارات العامة، وهي تتوافق مع ما يجري حاليًّا، وهي البنية الأساسية المحفزة للنشاط الاقتصادي.

وأضاف خلال كلمتها في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: “الأمر الثاني هو تعزيز وتنمية رأس المال البشري والثالث يكمن في ضرورة التخفيف على المواطنين والرابع تحقيق التوازن الجغرافي والمكاني بين أقاليم الجمهورية لتوفير الخدمات في المحافظات المختلفة لتعزيز الاقتصاد المحلي”.

وعن رفع كفاءة الاستثمارات العامة في الدولة، اقترحت الانتقال إلى تبني مفهوم الاستثمار متعدد المستويات، مشددةً على أنه لا بد من وجود تشاركية كبيرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.

وتابعت: “ذلك ينقلنا إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال إتاحة المعلومات عن الاستثمار الخاص”.

وأكدت أهمية الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، علاوة على وجود تخطيط برامجي، من خلال توزيع الاستثمار على القطاعات المختلفة حتى تعزز تلبية الاحتياجات والأولويات.