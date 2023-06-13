إحالة المتهم بالتحرش بطفل داخل محل لتصليح الأدوات الكهربائية للمحاكمة

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء بإحالة المتهم بالتحرش بطفل داخل محل لتصليح الأدوات الكهربائية الخاصة بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم عامل بإحدى المحلات المتخصص في تصليح الأدوات الكهربائيه ، قام بالتحرش بطفل داخل محل الذى يعمل فيه.

وأكدت كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل والتحريات الخاصة بالمتهم وارتكابه واقعة التحرش.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة تتهم عامل بأحد المحلات المتخصصة في تصليح الأجهزة الكهربائية بالتحرش بنجلها عدة مرات وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة ثبت ارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.