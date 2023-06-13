غدًا.. الهيئة القبطية الإنجيلية تُنظم المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مقرها بالقاهرة، المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، غدًا الأربعاء، ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية.

ويشارك في المؤتمر السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية واكاديميين.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة الإنجيلية بمصر،وقال:" نرحب بجميع ضيوف مصر من الإتحاد الأوروبي وروسيا والوطن العربي، من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، ونسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليا عالميا".

ومن جهتها؛ قالت سميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية: إنه "من المقرر أن تستمر فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى الجمعة، وذلك من أجل مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية، ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية أعضاء الحوار العربي الأوروبي في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من ١٧ دولة: "مصر السعودية والعراق والاردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".

يذكر أنه شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل "الكنيسة ترنم"، لرابطة الإنجيليين بمصر التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، تحت عنوان "أنا هو القيامة والحياة"، وذلك بمشاركة فريق الكورال والأوركسترا بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

وخلال كلمته وجه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر إلى خدمة الكنيسة ترنم تحت إدارة الشيخ سامي سعيد، والموسيقار العالمي المبدع ناير ناجي، الذي قدم نموذجًا متميزًا لخدمة الكنيسة، وفريق "الكنيسة ترنم" هو خدمة حقيقية مؤثرة للكنيسة والمجتمع المصري.