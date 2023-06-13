نضال الشافعى يستكمل تصوير "13 تموز"

يستأنف النجم نضال الشافعى، تصوير باقى المشاهد المتبقية لفيلمه الجديد «13 تموز» فى أحد الاستوديوهات بالجيزة، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بعد فترة من التوقف، نظرا لانشغال أبطاله وارتباطهم بأعمال فنية أخرى.

ويتبقى للعمل يوما تصوير، ثم يدخل بعدها غرفة الرقابة لوضع اللمسات النهائية من مراحل المونتاچ والمكساچ والموسيقى التصويرية وغيرها، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائى قريبًا.

«13 تموز» هو فيلم رعب مصرى يناقش قضية السحر والشعوذة والخير والشر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، حول الفنانة نانسى صلاح التي تقدم شخصية "سلمى"، والتى تتعرض لأزمة نفسية بسبب وفاة عريسها يوم حفل الزفاف، ثم يقوم أهلها بعرضها على دكتور نفسانى ووقتها تتعرف على الفنان نضال الشافعي الذى يقدم شخصية "مأمون"، وتنشأ بينهما قصة حب ويتزوجوا ثم تكتشف أنه شخص غريب مثل الشيطان ومن هنا تدور الأحداث.

جدير بالذكر أن فيلم «13 تموز» من بطولة الفنان نضال الشافعى، نانسى صلاح، هالة فاخر، حجاج عبدالعظيم، سارة الشامى، مطرب الراب شاهين وعدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفنى والسينمائى للمنتج إسحق إبراهيم وإشراف عام عبدالله منصور ومن قصة وسيناريو وحوار جمال شاكر ومن إخراج معتز حسام.