الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 86 مريضًا في قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي مجانًا على 86 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرية الدقاينة مركز مطوبيس، وقرية العميرة مركز بلطيم، وقرية القصابى مركز سيدى سالم، وقرية البنيايين مركز البرلس.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارًا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف الطبي على (86) مريضًا، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا لجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

التضامن الأورمان كفر الشيخ مرضى المستشفى الجامعي

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