وزير التموين: وصول كميات كبيرة من رءوس الماشية من جيبوتى والسودان استعدادًا لعيد الأضحى

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف المصيلحي أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رءوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس، لافتًا إلى أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها.

وأكد المصيلحي أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رءوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 38 شادرًا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقًا للضوابط والاشتراطات.

من جهته، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخرًَا لتوفير رءوس الماشية تسهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد حسنين أنه جارِ وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلى 5 آلاف ذبيحه ضان مبردة من أوغندا مخطط وصولها جوًَا خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم الكشف على الأبقار واللحوم وتوريدها إلى المجزر التابع للشركة في البساتين.

وأضاف السعدني، خلال جولة المركز الإعلامي بوزارة التموين على مجزر البساتين، أنه على الرغم من الأزمة التي تشهدها دولة السودان، إلا أن عمليات الضخ من السودان مستمرة، حيث يوجد في محجر توشكي كميات كبيرة من الرءوس الحية، وعلى الحدود داخل السودان كمية مماثلة يتم استعاضتها دوريًا.

وتابع السعدني، أنه تم استلام 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي كدفعة أولى من إجمالي الكمية المتفق عليها والتي تبلغ 12 ألف رأس ماشية، ويتم طرح كيلو اللحوم المستوردة من جيبوتي بسعر 195 جنيهًا.

وأشار السعدني، إلى أنه يوجد أيضًا 5 آلاف طن لحوم برازيلي بسعر 160 جنيهًا داخل ثلاجات مجزر البساتين، علاوة على ذلك 1000 طن لحوم مجمدة هندية سعر الكيلو 130 جنيهًا.

وأكد السعدني، أن قيام وزارة التموين والتجارة بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة ساهم في تحقيق التوازن بأسعار اللحوم.

وناشد السعدني، المواطنين شراء ما يكفيهم من احتياجاتهم من اللحوم المطروحة في المجمعات الاستهلاكية وعدم التكالب على الشراء، مؤكدًا توافر كل اللحوم سواء طازجة أو مبردة أو مجمدة في 1350 منفذًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى السيارات المتنقلة وشوادر اللحوم.

بينما قال عمر عوض مدير قطاع اللحوم في الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، إنه تم الحفاظ على مخزون استراتيجي من اللحوم خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تغطية احتياجات السوق المحلية من كافة اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، كما أن إمداد اللحوم السودانية بدأت تستمر مجددًا.

وأضاف عوض أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم فتح مناشئ جديدة من جيبوتي، وخلال 48 ساعة ستصل شحنة لحوم من أوغندا، إضافة إلى الاتجاه للتعاقد مع الصومال في استيراد اللحوم المبردة.