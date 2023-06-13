الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إيداع قتل جاره بسبب سرقة فول في بنها مصحة نفسية

جريدة الدستور

قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، إيداع المتهم بقتل جاره بالأرض الزراعية بسبب قيام نجله بقطف "قرنين فول" من حقله بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما لمتابعة حالته النفسية وإعداد تقرير بذلك.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3847 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 223 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "سعيد. ع"، 40 سنة، مبيض محارة، قتل المجنى عليه وليد محسب محمد محسب الخضراوى، عمدًا مع سبق الإصرار.

تابع أمر الإحالة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه وأعد لتنفيذ مآربه سلاحا أبيض وما إن ظفر به بأرضه الزراعية حتى أشهر سلاحه الأبيض في وجهه موجهًا له طعنة استقرت بصدره فحاول المجني عليه دفعه من كتفيه والفرار من بطشه فلم يمهله ذلك موجها له عدة طعنات بأجزاء متعددة بجسده محدثًا به الإصابات الجسيمة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

كشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه وعلى إثر خلاف سابق فيما بين المتهم والمجنى عليه لمسابقة قيام نجله المجنى عليه بقطف "قرنين فول" من مزرعة المتهم الملاصقة لمزرعة المجنى عليه، حدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بأن وجه اليه عدة ضربات بأنحاء متعددة من جسده بسلاح أبيض "سكين" حوزته فأحدث به إصابات جسيمة أودت بحياته.

قرنين فول جار الأرض الزراعية محكمة جنايات بنها مبيض محارة

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