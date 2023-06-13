الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: الشركات المصرية منفتحة على المشاركة فى إعادة إعمار العراق

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشركات المصرية المنفتحة على المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد وقوف مصر إلى جانب العراق لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

كما رحب رئيس الوزراء، بالتعاون الثنائي وتعزيز التعاون الثلاثي مع الأردن، مشيراً إلى أنه سيفتتح منتدى الأعمال المصري- العراقي بصحبة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، معربًا عن أمله في أن تكون نقطة لتعزيز العلاقات والتعاون بين مصر والعراق.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق بعد قليل، وذلك عقب جلسة مباحثات مصرية عراقية عُقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، مصطفى مدبولي ومحمد شياع السوداني.

ئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الإعمار الشركات المصرية الدكتور مصطفى مدبولي التعاون بين مصر والعراق التعاون الثلاثى

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

"التعليم": ورقة امتحان اقتصاد الثانوية العامة المتداولة تعود للعام الماضى

ضبط طالبين تعديا جنسيًا على فتاة في أكتوبر

لوكاكو يطير إلى السعودية للتفاوض مع الهلال

محمود محيى الدين: "COP 27" أولى اهتمامًا خاصًا بملف التكيف مع تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟