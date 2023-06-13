رئيس الوزراء: الشركات المصرية منفتحة على المشاركة فى إعادة إعمار العراق

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشركات المصرية المنفتحة على المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد وقوف مصر إلى جانب العراق لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

كما رحب رئيس الوزراء، بالتعاون الثنائي وتعزيز التعاون الثلاثي مع الأردن، مشيراً إلى أنه سيفتتح منتدى الأعمال المصري- العراقي بصحبة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، معربًا عن أمله في أن تكون نقطة لتعزيز العلاقات والتعاون بين مصر والعراق.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق بعد قليل، وذلك عقب جلسة مباحثات مصرية عراقية عُقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، مصطفى مدبولي ومحمد شياع السوداني.