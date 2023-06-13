الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تغيب 140 طالبا ولا شكاوى في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

جريدة الدستور

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع الامتحانات بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، إذ أدى الامتحان 24 ألفا و22 طالبا وطالبة، امتحان مادة الاقتصاد، وتغيب عن أداء الامتحانات 140 طالب وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023م من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوي العام بانتظام.

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