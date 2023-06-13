الأنبا مرقس يلتقى خورس شمامسة الكاتدرائية بالقوصية

التقى الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك بخورس الشمامسة بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية، يتقدمهم الشماس ميلاد بسطا مسئول جمعية الألحان بالكنيسة، وعدد من الشمامسة من مختلف المراحل العمرية.

كما استقبل الشمامسة المطران بألحان الفرح، معبرين عن سعادتهم بدعوة الله لنيافته ليكون راعياً لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك .

وخلال اللقاء تحدث الانبا مرقس وليم إلى الشمامسة عن خدمة الشموسية، ودور الالحان الكنسية الغنية فى التسبيح خلال خدمة القداس الإلهي والاحتفالات الطقسية، داعياً الخورس إلى مواصلة خدمته بسخاء لتمجيد إسم الرب وخير المصلين الروحي .

كان قد حضر اللقاء برفقة المطران الأب يوحنا ماهر راعي كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية

- الأنبا مرقس وليم يلتقى شباب كاتدرائية قلب يسوع الأقدس



كما استقبل الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، عدداً من شباب كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية .

وقد أدار الأب المطران خلال اللقاء حواراً حول دور الشباب فى خدمة الأنشطة الرسولية بالكنيسة، داعياً إياهم إلى مزيد من الحضور والخدمة فى ضوء ما وهبهم الله من قدرات متنوعة لمجد إسمه القدوس .

كان قد حضر اللقاء الأب يوحنا ماهر راعي كاتدرائية القلب الأقدس بالقوصية والمرشد الروحي للشباب بالرعية.