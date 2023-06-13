"التموين" تطرح 100 ذبيحة سودانية و250 طن لحوم برازيلي بـ"فروع النيل"

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بكميات كبيرة في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تعمل علي تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

وأضاف أن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي ووصلت أول شحنة منذ أيام بالإضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 رأس يوميا يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.

وأوضح المصيلحي أنه تم التعاقد على لحوم مجمدة من البرازيل والهند لزيادة المطروح في الأسواق خلال الفترة القادمة، بالإضافة الي مع وزارة الأوقاف لتنفيذ صكوك

من جهته، قال المهندس عادل رشدي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه تجري استعدادات علي قدماً وساق لتأمين كميات كبيرة من الأصناف الأساسية بفروع شركة النيل.

وأوضح رشدي أنه يتم ضخ جميع أنواع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، حيث يتم توفير 100 ذبيحة سودانية يوميا بسعر 195 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى 250 طنا من اللحوم البرازيلي المجمدة، وكذلك كميات كبيرة من الدواجن.

وأشار إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقا وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أنه جاري مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعداداً للعيد، مع استمرار تدفق رؤوس الماشية إلي الموانئ ثم المحاجر ومنها إلى المنافذ.

أضاف أنه يتم أيضا ضخ 130 طن من السكر بمنافذ المجمعات بالإضافة إلى فروع جمعيتي، وكميات تتراوح من 8 إلي 10 أطنان دقيق، و12 ألف كرتونة زيت تمويني بخلاف 400 كرتونة أخرى عباد وذرة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلى أنه يتم توفير 150 طن أرز بلدي بسعر 25 جنيها، بالإضافة إلى استلام 600 طن حصة إضافية من الأرز الهندي خلال شهر مايو الماضي، بسعر 20 جنيها للكيلو.

وأكد رشدي أنه يتم المرور على فروع الشركة للتأكد من توافر اللحوم بالكميات المناسبة على أن يكون ذلك بشكل مستمر يوميا، مشددا على جميع العاملين بالفروع بحسن معاملة الجمهور.

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