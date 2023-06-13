الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تناقش أولويات الاستثمارات.. انطلاق ثالث جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى

جلسات المحور الاقتصادي
جلسات المحور الاقتصادي

انطلقت ثالث جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة على مدار جلستين أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

كما تناقش لجنة الزراعة والأمن الغذائي على مدار جلستين دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

يشار إلى أن المحور الاقتصادي قد عقد في ثاني جلساته أربع جلسات فرعية، حيث ناقشت لجنة الصناعة على مدار جلستين أسباب تراجع مساهمة الصناعة بالاقتصاد المصري وتحديات القوى العاملة المصرية.

كما ناقشت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

يذكر أن أولى جلسات المحور الاقتصادي قد انطلقت في 16 مايو الماضي، وناقشت لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة بهذا الشأن، كما ناقشت لجنة السياحة على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، بجانب وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - المجتمعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

الاستثمار الخاص الاستثمار السياحي الاستثمارات الاقتصاد المصرى الاستثمار المحلي الزراعة والأمن الغذائي

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