الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبو نسب".. محمد عادل إمام يستعد لتصوير 3 أفلام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

تعاقد النجم محمد عادل إمام على 3 أعمال فنية بجانب تعاقده مسبقًا على فيلم آخر يعتزم طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل يحمل اسم "أبو نسب"، وهو أول الأعمال التي سيتواجد بها في دور العرض السينمائية.

الفيلم الذي يحمل اسم "أبو نسب" يشارك في بطولته ياسمين صبري وماجد الكدواني، وينتمي لأعمال الكوميديا، ويقع «إمام» في غرام الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابله ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية لتنتهي علاقتهما بالزواج.

ويدخل «إمام» تصوير عمل جديد يحمل اسم "الأستاذ" مع هنا الزاهد وإخراج شريف عرفة، وتم الاستقرار على الشكل المبدئي للعمل قبل انطلاق تصويره نهاية 2023.

كما يدخل «إمام» مع الفنانة دينا الشربيني في عمل جديد يحمل اسمًا مبدئيًا وهو "أنتيم مراتي"، وهو عمل كوميدي يتعاون خلاله الثنائي مع المخرج أحمد الجندي، الذى تألق بأجزاء مسلسل "الكبير أوي" للنجم أحمد مكي، وينتظره مستقبل كبير في عالم السينما خلال الفترة المقبلة، والعمل من المنتظر أن يكون جاهزًا للعرض في صيف 2024.

أحمد خالد موسى احمد الجندي الفنانة ياسمين صبري الفنانة دينا الشربيني المخرج أحمد خالد موسى النجم محمد عادل امام

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