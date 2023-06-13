الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتفقد لجان الثانوية في بلبيس

تفقد الإمتحانات
تفقد الإمتحانات

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تابع مركز توزيع الأسئلة لكل الإدارات، واطمأن على توزيع الأسئلة ووصولها في الوقت المحدد لها بجميع اللجان.

وتابع الجنيدي، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول بإدارة بلبيس التعليمية ليتابع انتظام الامتحانات بلجنتيّ بنين بلبيس ومقرها معهد فتيات بلبيس ولجنة فتيات بلبيس مقرها مدرسة الكيلانية للغات.

وخلال جولته، اطمأن على انضباط اللجان كافة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشددًا على الالتزام التام بتعليمات قطاع المعاهد والمنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي لظاهرة الغش بكل صوره وأشكاله.

كما تابع مقر الاختبارات الشفوية الإلكترونية بتلك اللجان، واطمأن على مراجعة ملفات الاختبار والتأكد من جودتها من قبل مسئول الحاسب الآلي.

وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات اليوم في مادة  "النحو"  ولم ترصد لجان المتابعة وغرفة العمليات أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المناهج المقررة.

اختبارات الإدارة المركزية الأزهر الشريف الثانوية الأزهرية الامتحان

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