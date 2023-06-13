الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود

محافظ قنا
محافظ قنا

انتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء أيهاب طه، مدير أمن قنا، إلى موقع الحريق الذي وقع بإحدى السيارات الناقلة للمواد البترولية، مُحملة بـ20 طن بنزين، مما أدى إلى امتداد الحريق إلى محطة وقود على طريق مصر أسوان بمنطقة المعنا، رافقهما الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، والعميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ قنا، أنه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بالمحافظة باندلاع حريق بإحدى السيارات الناقلة للمواد البترولية بجوار محطة وقود بمنطقة المعنا، تم على الفور الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، و10 سيارات إسعاف تحسبًا لوقوع إصابات أو حالات اختناق، كما تم الدفع بسيارتي أمن مركزى لفرض كردون أمنى لحماية المواطنين، كما قامت إدارة مرور قنا بغلق الطريق المار أمام البنزينة وفتح طرق بديلة، مشيرًا إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، ولكن أسفر فقط عن إصابة سائق السيارة الناقلة للوقود وعامل بمحطة الوقود.

وأضاف "الداودي" أن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على الحريق داخل محطة الوقود وكافتيريا مجاورة، وإخماد الحريق بالسيارة المشتعلة، موجهًا الشكر لقوات الحماية المدنية على دورهم البطولي في السيطرة على الحريق، مؤكدًا أن رجال الحماية المدينة يقدمون دائمًا أعظم الأمثال والتضحيات لحماية المواطنين وخدمة الوطن.

وشدد محافظ قنا على المسئولين بسرعة مراجعة إجراءات الأمان والسلامة بجميع محطات الوقود على مستوى المحافظة، للحد من تكرار مثل هذه الحرائق وحماية المواطنين من التعرض لأي أخطار محتملة، كما وجّه الداودي مسئولي التضامن الاجتماعي بإجراء حصر شامل لكل الخسائر.

إدارة الازمات إخماد الحريق اختناق اجتماعى 20 طن إحدى السيارات

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