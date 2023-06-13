الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

طريقة توزيع الأضحية.. والشروط الواجب توافرها فيها

الأضحية
الأضحية

حددت دار الإفتاء طريقة توزيع الأضحيه مع اقتراب عيد الأضحى 2023 المبارك والذي فرض فيه الله سبحانه وتعالى على المسلمين ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين، كما حدد الشرع الشروط الواجب توافرها في الأضاحي وطريقة توزيع الأضحية، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي:

طريقة توزيع الأضحيه

حددت الشريعة الإسلامية طريقة توزيع الأضحية، فيهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه، ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويتصدق بالثلث على من يسألها، لقول الحق سبحانه: “فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر” والقانع هوالسائل والمعتر هو الذي يعتري الناس، أي يتعرض لهم ليطعموه، ولا يسألهم ذلك.

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وروى عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث” وروى عن ابن عمر أنه قال: ” الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين”. 

ولا يجور في توزيع الأضحيه أن يعطي  المضحى الجزار شيئًا منها أجرة له على عمله، ولكن إذا دفع إليه شيئًا منه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس ، فقد روى عن علي قال: “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا” . ولا يجوز للمضحي كذلك أن يبيع شيئًا من الأضحية لحمًا كان أوجلدًا أو غيرهما، وله أن ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف.

 

شروط الأضحية 

حددت الشريعة الإسلاميه شروط الأضحية وما يجزئ في الأضحية من الشياه ما اكتمل له ستة أشهر ودخل في السابع، ومن البقر ما كمل لهسنتان، ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما كمل له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويستحب أن تكون الأضحية سمينة، عظيمة، حسنة، ويجب أن تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها، وجودته، ولهذا فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء، أو المريضة التي لايرجى برؤها، أو العجفاء المهزولة، أو العضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها، لما روى عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “أربع لا يجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى” . وإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه، من البقر المهجن بحيث إذا زادت عن سنتين ، فإن لحمها لا يكون مستساغًا ، ولا يوجد البقر غير المهجن، فإنه يجزئ ما كان أقل من سنتين، نظرًا لحكمة الشارع من الأضحية، ويوفر اللحم ،حتى ينعم الفقراء، وتيسيرًا على الناس، والأمور بمقاصدها. 

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