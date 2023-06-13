"الباز" يكشف عن ضيوف برنامج "الشاهد" فى الحلقات المقبلة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، أن برنامج "الشاهد" سيستضيف خلال الحلقات المقبلة لأول مرة المستشار خالد محجوب، الذي أمر بضبط وإحضار الراحل محمد مرسي وهو رئيس جمهورية خلال قضية وادي النطرون المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب من وادي النطرون".

وأضاف "الباز"، خلال حوار له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يستضيف أيضًا النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.

وتابع الدكتور محمد الباز أن السياسيين لدينا ينتمون إلى مدرسة تميل إلى عدم تدوين مذكراتهم.. رغم كتابة هؤلاء السياسيين مذكراتهم فى العالم لأنهم يعتبرون أن ما جرى هو حق الشعب.. والمدرسة المصرية تقول إن هذا ليس ملكي.

يقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويتضمن توثيقًا لأحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.