محافظ أسيوط ووفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان الغرفة التجارية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالقاهرة أقسام الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والمحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط والعديد من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وبدأ المحافظ وسفراء الاتحاد الأوروبي ومرافقوهم زيارتهم لمقر الغرفة التجارية بالمحافظة بتفقد أقسام مركز التميز للخدمات المتكاملة والذي يضم 17 "شباك خدمة" لتقديم الخدمات لرجال الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسهولة ويسر واستمعوا إلى شرح من الدكتور علاء عز لأبرز الخدمات التي يقدمها المركز حيث يقدم العديد من الخدمات اعتمادًا على تطبيق مفهوم الشباك الواحد والتعامل مع مكان واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالميًا تنتهجه الدولة حاليًا من أجل تيسير اجراءات الأعمال بأسرع وقت وبخدمة مميزة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات والخدمات تأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك محافظ أسيوط سفراء الاتحاد الأوروبي وأمين عام اتحاد الغرف التجارية الاجتماع الموسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والتجار ورجال الأعمال بالمحافظة الذي بدأت فعالياته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة الترحيب من المحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أهمية الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية بأسيوط من تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن التنسيق مع كافة الجهات لتوفير مشروعات صغيرة للشباب وإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى جهود الغرفة التجارية ومساهماتها في فتح المعارض والمنافذ للمواد الغذائية واللحوم لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين موجهًا الشكر لرئيس وفد الاتحاد الاوروبي والسفراء الحضور لزيارتهم للمحافظة اليوم مشيرًا إلى قوة العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي منوهًا إلى ضرورة زيادة الدعم والتعاون في مشروعات تمكين الشباب اقتصاديًا وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التنسيق والتعاون بين الغرفة التجارية المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والحرفية مشيدًا بدور الغرفة التجارية بأسيوط ومساهمتها في فتح معارض المواد الغذائية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فضلاً عن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.



وأشاد السفير كريستان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بأوجه التعاون بين الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية وخاصة في برامج تشغبل الشباب ومواجهة الهجرة غير النظامية وبرامج التمكين الاقتصادي مشيرًا إلى زيادة التعاون والاستثمارات والدعم خلال الفترة القادة وخاصة لمحافظات الصعيد التي تشهد نهضة في كافة القطاعات ولديها مقومات طبيعية وبشرية كبيرة.



وعبر الدكتور علاء عز عن سعادته بزيارة وفد سفراء الاتحاد الاوروبي للمحافظة وزيارتهم لمقر الغرفة التجارية بالمحافظة مشيرًا إلى التعاون الوثيق والدعم المقدم من الاتحاد الاوروبى لتنفيذ بعض المشروعات بالشراكة مع الغرفة التجارية المصرية لافتًا إلى اهمية زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي وفتح مشروعات جديدة للتمكين الاقتصادى منوهًا إلى أن المركز النموذجي المتكامل بمقر الغرفة التجارية المصرية يهدف الى تقديم كافة الخدمات المتكاملة في مكان واحد وبأبسط الاجراءات وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الحكومية والحصول عليها من مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والعبء الإداري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 .



واستعرض المحاسب عمرو أبو العيون إنجازات الغرفة التجارية بأسيوط خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في انشاء مجمع للصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية "الصفا" ببني غالب التابعة لمركز أسيوط على مساحة 16 ألف متر مربع ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل وبتكلفة اجمالية 28 مليون جنيه وجارى التوسع في المجمع بإنشاء 36 ورشة جديدة بمساحات كبيرة لتوفير 500 فرصة عمل وبتكلفة اجمالية تبلغ 10 مليون جنيه لافتًا إلى دور الغرفة التجارية في التدريبات على الحرف والصناعات المختلفة لتأهيل الشباب على سوق العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وبدعم من الاتحاد الاوروبي فضلاً عن خطة فتح معارض ومنافذ لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار فضلاً عن انشاء مركز التميز بالغرفة لتقديم الخدمات للتجار ورجال الأعمال بسهولة ويسر من خلال خدمة الشباك الواحد وطالب رئيس الغرفة من رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بزيادة الدعم المقدم من الاتحاد لتمويل مشروعات التمكين الاقتصادي ودعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل واقامة مؤتمر للاستثمار وتشغيل الشباب.

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