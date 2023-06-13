الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيارة مسرعة تدهس فتاة بدارالسلام

اسعاف
اسعاف

لقيت فتاة مصرعها، اليوم، إثر صدمها من سيارة مسرعة في منطقة دارالسلام.

تلقى مأمور قسم شرطة دارالسلام، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمصرع فتاة دهسًا بدائرة قسم الشرطة.

بالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «دعاء. ع» 20 عامًا، مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف خارجي.

وتبين أن الفتاة المتوفاة أثناء عبورها الطريق بصحبة خطيبها دهستها سيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

قسم شرطة دار السلام منطقة غرفة عمليات شرطة النجدة مصرع فتاة

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