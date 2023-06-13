الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1841 مريضًا في قافلة علاجية بقرية الجزاير بالدقهلية

القافله
القافله

وجّه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الأحد والاتنين   ١١، ١٢ يونيو ٢٠٢٣ في قرية الجزاير مركز جمصة ، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على ١٨٤١ مريضًا، وضمت ١٢ عيادة  منهم ٦ عيادات متنقلة: (٢ أطفال - أنف وأذن - رمد - جراحة -  جلدية) و 6 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة ٣١٦، أطفال ٢٨٦، جراحة ١٥٧، أنف وأذن ٢٠٠، عظام ٢١٨، جلدية ١٩٩، رمد ١٥٨، أسنان ١٩٤، نسا وتنظيم أسرة ١١٣.

كما تم إجراء ٣١٥ تحليلاً مختلفًا للمرضى، ٩٩ حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات  لـ ١٥٥ مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم  وتحويل ٩٦ حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار ٢٠ قرارًا للعلاج على نفقة دولة.

من جهته، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد ٤٨ ندوة تثقيفية ، و١٢٥ حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

القافله
القافله
القافله
القافله
شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قافلة

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