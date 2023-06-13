"مياه أسيوط" تناقش دور الصرف الصناعي للرقابة على المنشآت وحفظ استثمارات الشركة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في أسيوط والوادي الجديد، اجتماعا برئاسة المهندس على الشرقاوى، وذلك لمناقشة دور الصرف الصناعى المتمثل فى الحفاظ على استثمارات الشركة "محطات رفع ومعالجة وشبكات، والتأكيد على رفع الوعي العام للمواطنين.

كما تناول رئيس الشركة أثناء الاجتماع، المعوقات وطرق إزالتها لمتابعة تفعيل دور الصرف الصناعي للرقابة على المنشآت الصناعية، والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوب توافرها على الشبكات المياه.

وأكد "الشرقاوي" على ضرورة تطوير المعامل، التى تجرى التجارب بالمراقبة على هذه الشبكات ودعمها بالإمكانات اللازمة، فضلا عن زيادة العناصر، التي يتم تحليلها فى المعامل للمراقبة على المنشآت الصناعية.

كما أشار إلى أهمية نشر حملات توعوية للمنشآت الصناعية بضرورة عدم إلقاء أى مخلفات غير آدمية على شبكات الصرف الصحى، منوها بأن الهدف الذى من أجله يتم تفعيل إدارة الصرف الصناعى ليس رصد المخالفات فقط، وإنما أيضا لمساعدة المواطنين على الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوب توافرها فى الصرف الصحى على الشبكات العمومية.

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