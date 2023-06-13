إصابة عامل إثر حريق محطة وقود في قنا

أُصيب عامل إثر اندلاع حريق بمحطة بنزين، اليوم الثلاثاء، في منطقة المعنا، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في محطة بنزين، بمنطقة المعنا ببندر قنا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مكان الحريق على الفور للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتبيت إصابة فتحي كمال العبد، 55 عامًا، حروق متفرقة ، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي، وجري السيطرة على النيران التي التهمت محطة الوقود في مدينة قنا.

وجارِ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.