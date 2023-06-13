الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: المثقفون أول مَن انتبه لخطر الإخوان على الهوية المصرية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أهل الثقافة كانت حساسيتهم أعلى وكانوا أكثر خوفًا على الهوية المصرية، إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة "الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن خوف المثقفين على مصر دفعهم للاعتصام داخل مبنى وزارة الثقافة ورفضوا دخول الوزير إليها.

وتابع: "دور وزير الثقافة هو أن يعكس شخصية مصر، وجماعة الإخوان كانت جايبة وزير ثقافة إخواني عشان يدي درس ديني في الأوبرا"، لذلك رحلت الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وأكد أن الفنانين والمثقفين لهم دور كبير في حماية الهوية المصرية، وهو ما حرص على إبرازه في برنامج "الشاهد"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز".

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