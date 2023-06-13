"شوجر دادي" يواصل تصدر شباك التذاكر و"يوم 13" يحل ثانيًا

واصلت الأفلام المعروضة بدور العرض حاليًا، تحقيق إيرادات قبل أيام من موسم عيد الأضحى المبارك الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

واستطاعت الأعمال مجتمعة، أن تحقق أمس إيرادات بقيمة 409,886 جنيهًا.

إيرادات الأفلام

ووفقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستو"، تواجد فيلم «شوجر دادي» في المركز الأول في شباك التذاكر أمس بقيمة 166,000 جنيه.

ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وحل فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود في المركز الثاني بإيرادات بقيمة 131,053 جنيهًا، والفيلم هو أول الأفلام العربية ثلاثية الأبعاد بالكامل وهو من بطولة الفنان أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد وعدد كبير من النجوم

وفي المركز الثالث جاء فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من النجوم وحقق 27,531 جنيهًا ويشارك عدد من النجوم منهم الفنانة نسرين أمين وسما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، وأحمد رمزي، فرغلي إسماعيل، محمد لطفي، ومن تأليف محمد علام، والفيلم من إنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبدالرازق.

وحقق فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع 43,128 جنيهًا من بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس بينما حقق فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان إيرادات بقيمة 36,139 جنيهًا، وشاركه البطولة مي عمر وأحمد داش.

وفي المركز قبل الأخير جاء فيلم «مغامرات كوكو» لبيومي فؤاد بإيرادت بقيمة 327 جنيهًا، وفي المركز الأخير جاء فيلم «شاعة إجابة» 60 جنيهًا، وهو من بطولة غادة عادل وشريف سلامة وعدد من النجوم.