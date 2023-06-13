الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة للمرة الثانية

مصر والعراق
مصر والعراق

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تفصيليا عن انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة للمرة الثانية والتي تنطلق بعد قليل، وتهدف تطوير العلاقات بين مصر والعراق على المستويات كافة ولتعزيز جهود التنمية المشتركة.

وتأتي اللجان المشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر العربية، حيث تنعقد بشكل دوري بهدف دفع سبل الدفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لإزاله المعوقات التي تحول دون ذلك اضافة الي دعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات العلمية والفنية بشكل دوري.

وتأتي الدورة الثانية للجنة المصرية العراقية المشتركة عقب للانعقاد الناجح للدورة الأولي في شهر أكتوبر لعام 2020، وتلك كانت المرة الأولي لانعقاد اللجنة منذ نحو 31 عاما.

وشهدت الدورة الأولي توقيع 15 وثيقة تعاون مشتركة في مجال التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية ولاري بالإضافة إلى الإسكان والبيئة والعدل والصحة وحماية المستهلك، كما تم توقيع وثائق تعاون في مجالات اتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية.

فيما شهدت الدورة الأولى انعقاد ملتقي اقتصاديا تجاريا بمشاركة رؤساء اتحادات الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية من الجانبين، وذلك لتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري .

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية لإنشاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في شهر يوليو 1988، وتمثل آلية مهمة من آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين لتنسيق أطر التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتنطلق اليوم اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، و المهندس محمد شياع السوداني رئيسا وزراء مصر والعراق، فيما يأتي ذلك بحضور الوزراء من الجانبين.

ومن المقرر توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق، في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، في عدة مجالات.

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